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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في مقتل شاب في الهرم بسبب المخدرات

الاستماع لأقوال شهود
الاستماع لأقوال شهود العيان، فيتو

تستمع نيابة الهرم لأقوال شهود العيان في مقتل شاب على يد عدة أشخاص قاموا بالتعدي عليه ضربًا باستخدام “الشوم”.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات مقتل شاب على يد عدة أشخاص باستخدام عصا خشبية “شوم”، لقيام الشاب بمنعهم من الاتجار بالمخدرات أمام منزله.

 

مقتل شاب علي يد آخرين بالهرم

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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