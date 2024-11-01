قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل بنات الثانوي 2

يعرض قريبًا عبر منصة شاهد المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 حيث ينطلق العمل بعد أيام قليلة.

تفاصيل مسلسل بنات الثانوي 2

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل بنات الثانوي 2 يوم 3 نوفمبر على منصة شاهد، ويحمل الموسم الثاني من المسلسل العديد من المفاجآت أبرزها ظهور شخصية طالبة جديدة.

ففي هذا الموسم من مسلسل بنات الثانوي 2 تستهل الرفيقات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن.

مسلسل بنات الثانوي 2 من بطولة: ريم صفية، ميرال مصطفى، مديحة احمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد.