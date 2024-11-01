البحوث الإسلامية يعلن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة شهر رمضان للوعاظ

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة شهر رمضان المعظم للعام 1446هـ/2025م للوعاظ والقراء من الوعاظ «الذكور فقط» ممن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الديني، على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وذلك في المدة من 1/11/2024م حتى 15/11/2024م للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، ومستوفين شروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد.

مسابقة شهر رمضان المعظم للعام 1446هـ/2025م للوعاظ والقراء

وقال د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر الشريف لأداء دوره على المستوى العالمي خاصة في شهر رمضان باعتباره أحد أهم المواسم الدينية التي يحتاج فيها الناس إلى التقرب من الله من خلال إقامة شعائره؛ وذلك وفقًا للشروط الآتية: أن يكون المتقدم من الوعاظ والقراء من الوعاظ (ذكورًا فقط) من المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر وبالنسبة للقراء فيشترط أن يكون المتقدم ممن يجيدون تجويد القرآن وترتيله ومشتركًا بنقابة القراء وتقديم ما يفيد ذلك، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني، ألا تقل تقاريره في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن (85) درجة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًّا، أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة، ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق، ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين عند الإعلان عن المسابقة، ألا يكون قد سبق له الإيفاد للخارج من قبل، ألا يكون قد قضى بالخارج مدة ثماني سنوات فأكثر، في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب، أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

أضاف الأمين العام أن كل متقدم عليه أن يقوم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر، وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفال أي بيان، وإذا لم تسلم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد من خلال مندوبي المناطق في الموعد المحدد من 15/11/2024م حتى 30/11/2024م تعتبر مستبعدة وليس لصاحبها الحق في دخول الاختبارات المقررة، وأن يقوم كل متقدم للمسابقة بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي؛ لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة، وأنه لا تقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفقًا للائحة الإيفاد، وفي المواعيد المحددة.



وأكد الجندي ضرورة إرفاق ـ المتقدم للمسابقة ـ المستندات الآتية بطلب الترشيح (استمارة التقدم) المطبوعة من على البوابة الإلكترونية: عدد (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ (4×6) معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية (5×8)، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدين من المنطقة، بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.



ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات المقررة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط.