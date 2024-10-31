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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بقتل طفلة وطعن والديها وشقيقها بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الطفلة "هنا" طالبة الصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها "فرج" و"سمية"، والتعدي على شقيقها "إبراهيم" بسلاح أبيض؛ إثر معركة دامية دارت بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة، بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين طرف أول "فرج" ترزي وأسرته وطرف ثاني ("م."، و"ح"، و"س"، و"ح") تحولت إلى مشاجرة تعدى على إثرها الطرف الثاني على الأول، عقب تجديد خلاف سابق وقع قبل 3 أشهر.

 

وأفادت التحقيقات أن المتهمين تعدوا على "فرج" والد الطفلة "هنا" بالأسلحة البيضاء وسط الشارع حتى فقد وعية، وحال دفاع زوجته "سمية" عنه كالها أحد المتهمين بطعنة نافذة أسفل الصدر، ثم لاحق الطالبة بثلاث 3 طعنات في الجسد أوقعها قتيلة قبل إسعافها في المستشفى بعد عودته من المدرسة.

 

وكان رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده بوقوع مشاجرة بين "ترزي" وأسرته وجيرانه في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من ترعة زنين ووجود قتيل ومصابين.

 

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهمين، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت النيابة قرارها بحبسهم، وقرر قاضي المعارضات التجديد لهم.

 

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قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة مباحث بولاق الدكرور اخبار الحوادث

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