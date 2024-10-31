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"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر

الدواء، فيتو
الدواء، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (يساعد في منع الاحتكار والتهريب.. تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر).

مشروع تتبع الدواء في مصر

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.

ويأتي البروتوكول ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.

May be an image of ‎3 people and ‎text that says "‎يساعد في منع الاحتكار والتهريب.. تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر مهفر_هعانر_ادرپودسیولهادفله ក្នហិ تعاون بین شركتي "داف" GS1"9 "Egypt GS1 يعتمد على ارفان تسلسلية فريدة نظام متكامل لكل عبوة ويتيح متابعتها بدقة لتتبع الأدوية منخ إنتاجها وحنى وصولها إلى المر یض ••• يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب. يمنع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي. يسهم رصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفاعلة. يدعم إدارة المخزون لدوائي بشكل استراتيجي وضمان توافر الأدوية. يستخ قادر على تحديد متوافقة مع المعابير مكان أي مستحضر العالمية لتطبيق قواعد في أصغر القرى مراقبة غير مسبوقة. وأبعد.المحافظات. www.idsc.gov.eg المصدر هيئة الدواء المصرية‎"‎‎

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