معلومات الوزراء يرصد قيمة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص).

استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

بلغت استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، ويوفر نظام المشاركة مع القطاع الخاص عقودًا جاذبة للمستثمرين، كما يلعب دورًا كبيرًا في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص تخدم المسار التنموي المصري، ويفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية داعمة لمجتمع الأعمال.