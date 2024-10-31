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معلومات الوزراء يرصد قيمة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص).

استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

بلغت استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، ويوفر نظام المشاركة مع القطاع الخاص عقودًا جاذبة للمستثمرين، كما يلعب دورًا كبيرًا في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص تخدم المسار التنموي المصري، ويفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية داعمة لمجتمع الأعمال.

May be an image of money and text
May be an image of ‎text that says "‎استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص يجرى دراسة طرح عدد من المشروعات وعات الأخرى، ومنها: مدارس فنية ومستودعات وأسواق جملة. 四 إنشاء محطات محولات.الكهرباء. محطة لمعالجة الصرف الصحي. أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري. يوفر فرضا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر. يُعد إطارا بديلًا للاسثمار.العامة الإسهام الفعال في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. يستهدف زيادة مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية بما يدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. 10000000 WWW.IDSC.GOV.EG 2 المصدر رئاسة مجلس الوزراء المصرى‎"‎

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