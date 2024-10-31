الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة العامة تطالب بسرعة التحريات في مصرع سيدتين بطلقات نارية طائشة بقنا

مصرع سيدتين بطلقات
مصرع سيدتين بطلقات نارية

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، بسرعة التحريات في واقعة، مصرع  سيدتين بطلقات نارية طائشة، خلال مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت أجهزة الأمن بـمحافظة قنا، إخطارًا مفاده وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، نتج عنها مصرع سيدتين بطلقات نارية خاطئة، أثناء تواجدهما بالقرب من المشاجرة.

التحريات الاولية بقنا

تبين من المعلومات الأولية، مصرع سيدتين في العقدين الرابع والسابع من العمر بطلقات نارية طائشة، عقب حدوث مشاجرة بين زوجين تطورت إلى مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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