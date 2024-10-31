غدا، إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل آخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.

حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

كما قررت الهيئة تعديل تشغيل عدد من القطارات بداية من الأول من شهر نوفمبر، بعد غد الجمعة.

على صعيد آخر قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024، ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.