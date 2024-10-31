كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"

طرح المطرب كريم حراجي، كليب أغنية جديدة تحت عنوان "رغم حزنك"، وهي عبارة عن ديو مع محمود أكرم الذي قام بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وتوزيعها أيضًا.

من جانبه أكد كريم أن أغنية رغم حزنك، تأتي بعد انفصاله عن فريق أيامنا الحلوة، ويعتبرها تجربة جديدة في كل تفاصيلها على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع، حتى تصوير الكليب نفسه اتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج توني،وأتمنى يترك بصمة قوية مع الناس".

وأضاف: "يجمعني بمحمود أكرم توأمة فنية، ونحضر لتسجيل أغنيتين من كلماته وألحانه، ويشرفني التعاون مع ريتشارد الحاج، منتج محب ويقدر الفن الحقيقي، ان شاء الله يكلل مجهودنا بالنجاح".

بينما تحدث الفنان محمود أكرم قائلًا: "دائمًا أفضل اختيار المصطلحات والكلمات التي تحمل أكثر من معنى، وللمستمع أن يتفهمها كما يشاء، وأغنية رغم حزنك تحمل مضمون ورسالة مهمة، أترك للجمهور اكتشافها، ومتشوق لمعرفة ردود الفعل".

وأضاف: "كذلك توزيع الأغنية جديد على مسامع الناس، وخلال الفترة القادمة أحضر مع كريم لأغنيتين من كلماتي وألحاني، نسعى لتقديم أغاني تعيش سنين والناس تحبها".

كلمات أغنية بعد حزنك

تقول كلمات أغنية رغم حزنك: "طول عمري بشوفك جامده، وفي وش الريح العاتي، يا حبيبتي عنيده وصامده، شايفك واقفه وبتهاتي، كان نفسي اقولك مثلا ناوليني الحمل ده هاتي، ولكني وقفت اتفرج والباقيين زي حالاتي، سامحيني حاولت ومالاقيت في ايدي حيله، قصيرة ايدي وانتي بعيدة ومستحيله، بحرك سفينتي وانتي لسه علي الجزيرة، بشوفك رغم حزنك كل يوم جميله، غنيت للناس موال ولأجل ان انتي في بالي، وسط المزيكا الراقصه مزامير الحزن تلالي، الحلوة في بعدك مره والنسمة بدونك حارة، انا ناري مش راح تبرد غير لما اشوفك حرة".