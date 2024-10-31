السفير السوداني لدى القاهرة: دور مصر والأزهر الشريف محوري ومشرف تجاه أزمتنا

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة: إن السودان يشهد مؤامرة كبرى، ونشهد أعمالا شنيعة عبر قوات التمرد.

الموقف المصري من الأزمة السودانية

وأضاف خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس:" نتابع كل يوم بكل فخر تصريحات القيادة السياسية المصرية والجهود المصرية غير المسبوقة وصوت مصر كان دائمًا صوتا لأشقائهم في جنوب الوادي، ووزارة الخارجية دائما ما تصدر بيانات حول الأوضاع، وكذلك الأزهر الشريف الذي له مواقف مشرفة أيضًا".

استقبال مصر للسودانيين

وأشار عدوي إلى أن مصر تستوجب الشكر على حسن الاستقبال والمعاملة الكريمة لاشقائهم السودانيين، والاسبوع المقبل سيشهد زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، للقاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى.

لقاء السفير السوداني

واستضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".

لقاء السفير السوداني بنقابة الصحفيين

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، أن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرًا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.