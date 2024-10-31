الدوري السعودي، الشباب يتقدم علي الوحدة بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم فريق الشباب علي نظيره الوحدة بهدف دون رد بالشوط الأول في الدوري السعودي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف الشباب كريستيان في الدقيقة 34.

ترتيب الشباب والوحدة

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد أن حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث سجل لاعبوه تسعة أهداف بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

أما فريق الوحدة فيحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، بعد أن لعب ثماني مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 11 هدفًا بينما اهتزت شباكه بـ21 هدفًا