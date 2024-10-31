هل يجب تعديل مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الشتوي؟

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي الجديد، ومع تغيير مواعيد الساعة أحيانا يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ارتباك في مواعيد الحصول على الأدوية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى الضغط والسكر والقلب، حيث يحصلون على أدوية بمواعيد منتظمة لفترات طويلة.

التوقيت الشتوي 2024

من جانبه قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية إنه يجب مراعاة الفروق الزمنية بين الجرعات للأدوية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الدواء الذي يؤخذ كل ١٢ ساعة يجب تناوله بعد مرور ١٢ ساعة فقط، وهكذا بالنسبة للأدوية التي تؤخذ بعد ٨ ساعات أو ٦ ساعات، مشددا على أهمية استمرارية تواصل تناول الأدوية والفاصل الزمني بين كل جرعة ولا يقتصر الأمر فقط على ساعة محددة تؤخذ فيها.

أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان

وأوضح الصيدلي علي عبد الله إلى أن هناك أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وأدوية مرتبطة بتناول الطعام، وأدوية تؤخذ مبكرا مع شروق الشمس مثل أدوية علاج الغدة الدرقية وهكذا يجب الحرص على تناولها في موعدها وأدوية مثل مدرات البول تؤخذ على الريق.

الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية

وبحسب دراسة طبية فإن الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية، وهي دورات مدتها 24 ساعة تنظم النوم، وغيرها من وظائف الجسم الرئيسية مثل الشهية والمزاج، وتعتمد هذه الإيقاعات إلى حد كبير على التعرض للضوء.

اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم

ويمكن أن يساهم اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم، بالإضافة إلى "ديون النوم"، والتي تشير إلى التأثير التراكمي لعدم الحصول على قسط كاف من النوم على أساس منتظم.

ويكون البشر أكثر عرضة للحرمان من النوم ولاحظ الباحثون أيضًا التأثيرات السلبية التي تحدث أثناء الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في نوفمبر، بالإضافة إلى فقدان النوم، يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر اضطراب المزاج والانتحار مع ذلك.

انتهاء التوقيت الصيفي

تقل احتمالية حدوث اضطرابات النوم الرئيسية في شهر نوفمبر عندما ينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ التوقيت الرسمي.

في الواقع، الحصول على ساعة إضافية من النوم غالبًا ما يجعل الناس يشعرون بالانتعاش بعد انتهاء التوقيت الصيفي، ومع ذلك، قد يواجه الأشخاص بعض التأثيرات المعتدلة مثل صعوبة التكيف مع وقت الاستيقاظ الجديد.