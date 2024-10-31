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رياضة

الدوري القطري، قطر يتقدم على الخور بهدف أحمد عبد القادر في الشوط الأول (فيديو)

أحمد عبد القادر،
أحمد عبد القادر، فيتو

تقدم فريق قطر على مضيفه الخور بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

سجل أحمد عبد القادر هدف قطر في شباك الخور في الدقيقة 4 من ضربة جزاء.

تشكيل قطر أمام الخور 

تشكيل الخور ضد قطر 

خسارة قطر أمام العربي في آخر مواجهة

فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

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