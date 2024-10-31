الدوري القطري، قطر يتقدم على الخور بهدف أحمد عبد القادر في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق قطر على مضيفه الخور بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

سجل أحمد عبد القادر هدف قطر في شباك الخور في الدقيقة 4 من ضربة جزاء.

هدف |

قطر يتقدم 1 - 0 على الخور عن طريق أحمد عبدالقادر في الدقيقة 4#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/O9asIvXD54 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 31, 2024

تشكيل قطر أمام الخور

تشكيل الخور ضد قطر

خسارة قطر أمام العربي في آخر مواجهة

فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.