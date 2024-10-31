الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنشأة القناطر

غرق طفل، فيتو
غرق طفل، فيتو

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في مصرع طفل غرقا في حمام سباحة بـ منشأة القناطر، للوقوف علي ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق طفل في حمام سباحة بمنشأة القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية أثناء لهوه تعرض للغرق، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث منشأة القناطر أمن الجيزة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج

نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور في ليلة الجمعة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads