الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنشأة القناطر

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في مصرع طفل غرقا في حمام سباحة بـ منشأة القناطر، للوقوف علي ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق طفل في حمام سباحة بمنشأة القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية أثناء لهوه تعرض للغرق، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.