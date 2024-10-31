تشريح جثة شخص عثر عليها غارقة بترعة المريوطية

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليها غارقة بترعة المريوطية في أبو النمرس، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

العثور على جثة أحد الأشخاص في ترعة المريوطية



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بأبو النمرس.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.