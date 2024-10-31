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التوقيت الشتوي، النقل تعلن مواعيد خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

مواعيد خطوط المترو
مواعيد خطوط المترو
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أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024


حيث ستكون مواعيد قيام خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف كالتالي:


أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة


- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 ص
- قيام آخر قطار من المرج وحلوان 11:40 م
- قيام آخر قطار من شبرا   11:55 م
- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 ص
- قيام آخر قطار من محور روض الفرج 11:55 م
- قيام آخر قطار من عدلي منصور 11:29 م
- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة 11:52 م
-ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 ص 
-ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 م
-يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 ص
- يبدأ العمل بالخط الأخضر الثالث الساعة 5 ص وينتهي الساعة 12 ص

ثانيًا: القطار الكهربائي الخفيف LRT 


يبدأ العمل بالقطار الكهربائي الخفيف  LRT  الساعة 6 صباحًا وينتهي العمل الساعة 11 مساءً
-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا
-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا 
-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا 
-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً
-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً 
-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً

وأشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT  لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات  لجمهور الركاب.

 

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الهيئة القومية للأنفاق الخطوط الثلاثة الخط الثالث للمترو الفريق مهندس كامل الوزير القطار الكهربائي الخفيف LRT

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