بدء أعمال إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين في طما بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما اليوم الخميس برئاسة أحمد حسن سنجر رئيس المركز بالبداية فى إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين، وذلك بجوار محطة الصرف الصحي بطما لنقل الباعة الجائلين بمنطقة شارع أبو قام وشارع الملوحة لتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وقد بدأ الإنشاء بإشراف نواب رئيس المركز أشرف محمد ومنصور حزين وصالح عبدالباسط، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفى المتابعة الميدانية.

محافظ سوهاج فى زيارته لطما يشدد على إنشاء سوق حضاري

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ، فى إطار الزيارة الأخيرة التى شهدتها مدينة طما وكانت التعليمات بإنشاء سوق حضارى لحل مشكلة المرور بشارع أبو فام وشارع الملوحة.

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