الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التوقيت الشتوي، مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل الساعة

مكتب بريد، فيتو
مكتب بريد، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تأخير الساعة نتيجة التوقيت الشتوي، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواعيد عمل مكاتب البريد. 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد بالتوقيت الشتوي

وتعمل مكاتب البريد بعد تأخير الساعة بنفس مواعيدها العادية، فيما عدا المكاتب التي تعمل يوم الجمعة فستكون مواعيدها من الساعة واحدة ظهرا حتى 8 مساء بدلا من الثانية ظهرا حتى 9 مساء. 

ويشهد البريد المصري في الوقت الراهن تطويرًا مستمرًّا في مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحيث تقوم هيئة البريد بتقديم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

تاريخ البريد المصري 

 

ويعود تأسيس البريد المصري الحديث إلى الخديوي إسماعيل حيث تأسست مؤسسة البريد المصري الحديثة من خلال شخص إيطالي في الإسكندرية اسمه كارلو ميراتى قام بإنشاء إدارة بريدية لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وكان يتولى تصدير وتوزيع الرسائل نظير أجر وقام بنقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية من مكتبه بميدان سانت كاترين ولكن يتم الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد البريد المصري منذ عام 1865.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البريد مكاتب البريد التوقيت الشتوي مصر الانترنت

مواد متعلقة

البريد: تشغيل 2500 مكتب يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات

رئيس البريد تفتتح مركز الطباعة الرقمية، تفاصيل

الخارجية تزف بشرى سارة للمواطنين حول منح التصديقات من خلال مكاتب البريد

محافظ أسيوط يوجه بتشغيل مكاتب البريد عقب الانتهاء من تجهيزها بقرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

منوعات

المزيد

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجمعة 1 نوفمبر 2024.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي اليوم الجمعة 1 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads