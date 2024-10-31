تجديد حبس عصابة سرقة محال الهواتف المحمولة بعين شمس
قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح عين شمس تجديد حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من داخل المحال التجارية بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط 3 أشخاص متهمين بارتكاب 14 واقعة سرقة محال الهواتف المحمولة بنطاق منطقة عين شمس.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط 5 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، واعترفوا بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميليهما - سيئا النية - بمدينة فاقوس بالشرقية، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما وبحوزتهما 9 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.
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