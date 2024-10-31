الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة محال الهواتف المحمولة بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح عين شمس تجديد حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من داخل المحال التجارية بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط 3 أشخاص متهمين بارتكاب 14 واقعة سرقة محال الهواتف المحمولة بنطاق منطقة عين شمس. 

وتم بإرشاد المتهمين ضبط 5 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، واعترفوا بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميليهما - سيئا النية - بمدينة فاقوس بالشرقية، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما وبحوزتهما 9 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات. 

 

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محكمة جنح عين شمس سرقة الهواتف المحمولة مديرية أمن القاهرة

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