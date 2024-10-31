الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ندوة بالجامع الأزهر،
ندوة بالجامع الأزهر، فيتو

عُقدت الندوة الأسبوعية في الجامع الأزهر تحت عنوان "تنمية الوعي المالي للأبناء"، بحضور كل من د. رحاب زناتي، أستاذة التربية بجامعة الأزهر، ود. إيمان أحمد عبد السلام، مدرّسة الصحة النفسية، ود. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر يوضح مفهوم التربية المالية وأهميتها

استهلت د. رحاب زناتي، حديثها بتوضيح مفهوم التربية المالية وأهميتها، مشيرةً إلى المشاكل الاجتماعية الناتجة عن سوء التربية المالية مثل البطالة والرشوة وزيادة الاستهلاك. 

كما استعرضت القيم الإسلامية المتعلقة بالتربية المالية، مثل ربط المال بالعمل المتقن، وتحري الحلال، والاعتدال في الإنفاق.

من جانبها، تناولت د. إيمان أحمد عبد السلام مفاهيم علم النفس المتعلقة بالإنفاق وأعراض إدمان التسوق، مشيرةً إلى أسبابها مثل الشعور بالفراغ والانجراف وراء الإعلانات. اقترحت عدة طرق للتغلب على الاندفاع الشرائي، منها تحديد الأهداف المالية ووضع خطة مالية واضحة.

الجامع الأزهر: الدروس التي يتعلمها الطفل في صغره قد تحميه من تجارب مريرة في المستقبل

أوضحت د. سناء السيد أن التربية المالية ضرورية، إذ أن الدروس التي يتعلمها الطفل في صغره قد تحميه من تجارب مريرة في المستقبل. وشددت على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان.

يُذكر أن هذه البرامج تُعقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور عبد المنعم فؤاد الجامع الأزهر جامعة الأزهر د رحاب زناتي أستاذة التربية بجامعة الأزهر د إيمان أحمد عبد السلام مدر سة الصحة النفسية د سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر

مواد متعلقة

لتعزيز فهم القرآن لذوي الهمم، الجامع الأزهر يفسر معاني سورة الزلزلة

إدارة ميزانية الأسرة، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الأسبوعي للمرأة

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads