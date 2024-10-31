الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

عُقدت الندوة الأسبوعية في الجامع الأزهر تحت عنوان "تنمية الوعي المالي للأبناء"، بحضور كل من د. رحاب زناتي، أستاذة التربية بجامعة الأزهر، ود. إيمان أحمد عبد السلام، مدرّسة الصحة النفسية، ود. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر يوضح مفهوم التربية المالية وأهميتها

استهلت د. رحاب زناتي، حديثها بتوضيح مفهوم التربية المالية وأهميتها، مشيرةً إلى المشاكل الاجتماعية الناتجة عن سوء التربية المالية مثل البطالة والرشوة وزيادة الاستهلاك.

كما استعرضت القيم الإسلامية المتعلقة بالتربية المالية، مثل ربط المال بالعمل المتقن، وتحري الحلال، والاعتدال في الإنفاق.

من جانبها، تناولت د. إيمان أحمد عبد السلام مفاهيم علم النفس المتعلقة بالإنفاق وأعراض إدمان التسوق، مشيرةً إلى أسبابها مثل الشعور بالفراغ والانجراف وراء الإعلانات. اقترحت عدة طرق للتغلب على الاندفاع الشرائي، منها تحديد الأهداف المالية ووضع خطة مالية واضحة.

الجامع الأزهر: الدروس التي يتعلمها الطفل في صغره قد تحميه من تجارب مريرة في المستقبل

أوضحت د. سناء السيد أن التربية المالية ضرورية، إذ أن الدروس التي يتعلمها الطفل في صغره قد تحميه من تجارب مريرة في المستقبل. وشددت على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان.

يُذكر أن هذه البرامج تُعقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.