نظمت جامعة عين شمس من خلال قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وأسرة “طلاب من أجل مصر”، مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار أسبوع كامل، للتركيز على فكرة أساسية وهي دمج ذوي الهمم والأسوياء معا وتقديم أنشطة تجمعهم سويا، وتقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية تعزز من مشاركة ذوي الإعاقة والأسوياء في هذه الأنشطة، منها مشاركة مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كمؤسستي “بصيرة” و"الحسن"؛ مما ساعد على إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم.

أسبوع دمج ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس يختتم فعالياته بيوم رياضي

حيث يُعتبر هذا النهج جزءًا من رؤية جامعة عين شمس في خلق بيئة تعليمية شاملة تدعم التنوع وتُعزز من روح الوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة عين شمس الجديدة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، اختتمت اليوم فعاليات أسبوع دمج ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس بيوم رياضي، شارك به العديد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الأسوياء.

وكان رئيس الجامعة قد أكد في وقت سابق، أن دمج ذوي الإعاقة والأسوياء في البيئة الجامعية لا يُسهم فقط في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بل يُعزز أيضًا من قيم التعاون والاحترام المتبادل.

العمل الجماعي والتعاون بين الأسوياء وذوي الإعاقة

وأضاف: إن تعزيز مفهوم الشمولية يتطلب العمل الجماعي والتعاون بين الأسوياء وذوي الإعاقة، حيث يُعتبر كل فرد جزءًا لا يتجزأ من مجتمع الجامعة.

جاء ذلك ضمن الحملة الشاملة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية (HOPE GIVER)، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى جميع فئات المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حول حقوق ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية.

وتضمن اليوم الرياضي ألعابًا ترفيهية: تلي ماتش، مباريات كرة قدم خماسي لدمج الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الأسوياء، كما تم تنظيم عرض قتالي بارا تايکندو بين الطلاب وسباق جري لباقي الإعاقات وسباق جري للكراسي المتحركة في المضمار، بالإضافة إلى ألعاب كرة سرعة ومسابقات تنس طاولة وكرة جرس بالاستعانة بمؤسسة بصيرة.

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