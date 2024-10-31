جولة مفاجئة لوكيل وزارة التعليم بمدارس المحمودية ورشيد بالبحيرة

قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس إدارتى المحمودية ورشيد التعليميتين، حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة صبرى القاضى للتعليم الأساسي بادارة المحمودية التعليمية، وقام بمتابعة المدرسة وتفقد الفصول الدراسية، وتابع الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتقييمات الأسبوعية، ومستوى أداء الطلاب بها فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

تكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادى

طالب الديب، بتحرى الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية.

وخلال متابعته وجه وكيل الوزارة مدير المدرسة بتكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادى بالمدرسة لقيامهما بمتابعة العملية التعليمية، وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصل على أحسن وجه واتباع تعليمات الوزارة بكتابة الامتحان الشهرى ثلاثة نماذج مختلفة على السبورة، واهتمامهما بتصحيح كراسة الحصة ووضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

زيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية

ثم استكمل يوسف الديب وكيل الوزارة جولته التفقدية وقام بزيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية، حيث قام بمتابعة الفصول الدراسية واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة.

كما حرص خلال تفقده المدرسة على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

كما تفقد غرف الأنشطة وشدد على أهمية وضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى ومتابعة عملية تقييم الطلاب لرفع أدائهم ومستواهم المدرسى وكذا تفعيل حصص التقييم الأسبوعي ومتابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب وتنفيذ امتحانات شهر أكتوبر وفقا للضوابط والقرارات الواردة من الوزارة.