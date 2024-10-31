الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة مفاجئة لوكيل وزارة التعليم بمدارس المحمودية ورشيد بالبحيرة

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فيتو

قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس إدارتى المحمودية ورشيد التعليميتين، حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة صبرى القاضى للتعليم الأساسي بادارة المحمودية التعليمية، وقام بمتابعة المدرسة وتفقد الفصول الدراسية، وتابع الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتقييمات الأسبوعية، ومستوى أداء الطلاب بها فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

تكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادى

طالب الديب، بتحرى الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى  وتطبيق القرارات الوزارية  الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية.

 وخلال متابعته وجه وكيل الوزارة مدير المدرسة بتكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادى بالمدرسة لقيامهما بمتابعة العملية التعليمية، وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصل على أحسن وجه واتباع تعليمات الوزارة بكتابة الامتحان الشهرى ثلاثة نماذج مختلفة على السبورة، واهتمامهما بتصحيح كراسة الحصة ووضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

زيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية

ثم استكمل  يوسف الديب وكيل الوزارة جولته التفقدية  وقام بزيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية، حيث قام بمتابعة الفصول الدراسية واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة.

كما حرص خلال تفقده المدرسة على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

كما تفقد غرف الأنشطة وشدد على أهمية وضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى ومتابعة عملية تقييم الطلاب لرفع أدائهم ومستواهم المدرسى وكذا تفعيل حصص التقييم الأسبوعي ومتابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب وتنفيذ امتحانات شهر أكتوبر وفقا للضوابط والقرارات الواردة من الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة التربية والتعليم المحمودية رشيد الفصول الدراسية الامتحانات يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الواجبات المدرسية كراسات الحصة

مواد متعلقة

رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة "الأسرة المصرية نواة المجتمع" بمراكز الشباب (صور)

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس إدارتي المحمودية ورشيد (صور)

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads