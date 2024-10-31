الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

المخفي يتصدر إيرادات السينما أمس

فيلم المخفي
فيلم المخفي

استطاع فيلم المخفي احتلال صدارة إيرادات الأفلام أمس الأربعاء، محققًا ما يقرب من 90 ألف جنيه.

 

أحداث فيلم المخفي

 تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

 

 

 

جدير بالذكر أن فيلم المخفي يتضمن نخبة من النجوم وهم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

 

 

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