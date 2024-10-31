عمر مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع أمام مونشنجلادباخ
واصل عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، عروضه الرائعة في الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا.
تصريحات مرموش بعد احتفاله بالقناع
وقال مرموش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي ألمانيا"، عقب اللقاء: “عندما احتفلت بالهدف، كان زميلي كاوا سانتوس يحمل قناعًا للاحتفال بـ(الهالوين) معه في غرفة تغيير الملابس، ثم أعطاني إياه في الملعب، أنا سعيد لأننا تقدمنا، حتى بعشرة لاعبين، لقد كان الأمر ممتعًا للغاية، لقد عملنا بشكل جيد للغاية وعملنا كفريق واحد”.
وأضاف: "أنا لا أشاهد أفلام الرعب في الحقيقة، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع، ولكن سانتوس قال لي ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به، وهو ما فعلته".
وشارك مرموش في الدقيقة الـ63 بدلًا من الكرواتي إيغور ماتانوفيتش.
وسجل مرموش هدفا لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليقوده للفوز بهدفين مقابل هدف مساء أمس.
ونجح مرموش في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم في 16 مباراة مسجلا 12 هدفا في جميع المسابقات وصنع 7 آخرين لزملائه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.