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رياضة

عمر مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع أمام مونشنجلادباخ

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

 واصل عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، عروضه الرائعة في الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا.

 

تصريحات مرموش بعد احتفاله بالقناع 

وقال مرموش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي ألمانيا"، عقب اللقاء: “عندما احتفلت بالهدف، كان زميلي كاوا سانتوس يحمل قناعًا للاحتفال بـ(الهالوين) معه في غرفة تغيير الملابس، ثم أعطاني إياه في الملعب، أنا سعيد لأننا تقدمنا، حتى بعشرة لاعبين، لقد كان الأمر ممتعًا للغاية، لقد عملنا بشكل جيد للغاية وعملنا كفريق واحد”.

وأضاف: "أنا لا أشاهد أفلام الرعب في الحقيقة، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع، ولكن سانتوس قال لي ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به، وهو ما فعلته".

وشارك مرموش في الدقيقة الـ63 بدلًا من الكرواتي إيغور ماتانوفيتش.

وسجل مرموش هدفا لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليقوده للفوز بهدفين مقابل هدف مساء أمس.

ونجح مرموش في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم في 16 مباراة مسجلا 12 هدفا في جميع المسابقات وصنع 7 آخرين لزملائه.

 

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عمر مرموش فرانكفورت الالماني بوروسيا مونشنجلادباخ

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