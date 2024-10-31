طلب إحاطة بشأن استغلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمرضى

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن مظاهر استغلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمرضى.

المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة

وقال النائب خالد طنطاوى، إن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تقوم باستخدام أساليب للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم بعمل العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التي لا طائل من ورائها سوى الحصول على المزيد من الأموال، بدون أن تستدعي الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات إضافة الى تمديد إقامة المرضى بالمبيت سواء بغرفة من غرف المستشفى أو بغرفة العناية المركزة، وذلك في سبيل استغلال المرضى بدون حاجة تذكر لاتخاذ هذا الإجراء.

وأضاف: كل هذا يتم بدون أي رقابة من وزارة الصحة والسكان على تلك المستشفيات والمراكز الطبية متسائلًا: لماذا التباين الواضح بين خطة أسعار كل مستشفى عن الأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية تلتزم بها كافة المستشفيات والمراكز الخاصة، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم ؟

وطالب النائب خالد طنطاوى جميع المحافظين ومديرى مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مشددًا على ضرورة تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة، للمرور على تلك المستشفيات، وتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقوم باستغلال المرضى.

أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة

وشدد على قيام وزارة الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن اسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.



وطالب بضرورة صياغة ووضع قائمة بالأسعار الخاصة بدخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، على أن يتم نشر هذه القائمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى مداخل المستشفيات والمراكز.