الفريق أحمد خليفة يلتقي قائد القوات البرية الإيطالية (صور)

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق كارمين مازيلو، قائد القوات البرية الإيطالية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

القوات المسلحة المصرية والإيطالية

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه، أكد قائد القوات البرية الإيطالية حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.