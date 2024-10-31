وزير الإنتاج الحربي يفتتح شركة الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة"، جاء ذلك بمقر الشركة داخل منطقة أبو زعبل، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن التفكير في إنشاء شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" جاء في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات بالفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.

وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من (250) خط إنتاجي بالإضافة إلى أكثر من (12000) ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرايز ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة للصيانة تكون منوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي.

الحلول المتكاملة وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات خطوط الإنتاج بشركات القطاع العام

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على الحرص للتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة بالشركة في تقديم الحلول المتكاملة وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات خطوط الإنتاج بشركات القطاع العام والخاص إلى جانب خدمة شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أنه منذ إصدار القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2023 الخاص بإنشاء الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد نجحت الشركة -على الرغم من حداثتها نسبيًا- في تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية.

وخلال الافتتاح قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على العرض التقديمي الذي إستعرض خلاله المهندس أحمد أنور أحمد رئيس مجلس إدارة شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" حول أنشطة الشركة ومجالات عملها المتعلقة بصيانة وإصلاح وتركيب الماكينات وخطوط الإنتاج وتصميم وتنفيذ خطوط التبريد المركزي وتصميم وتنفيذ شبكات (الهواء - مكافحة الحريق - البخار - الغازات) بالإضافة إلى تركيب أنظمة كاميرات المراقبة وتركيب خطوط الانترنت الأرضي، كما تم خلال العرض التقديمي إستعراض عدد من المشروعات التي نفذتها الشركة داخل عدد من الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وبعض الجهات الخارجية، وقد أعرب السيد الوزير عن سعادته بتزامن هذا الافتتاح مع احتفالات الإنتاج الحربي خلال شهر أكتوبر بعيده السبعين بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في شهر أكتوبر من عام 1954.

إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها شركة “الإنتاج الحربي للصيانة”

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن قطاع الصيانة والحلول المتكاملة من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر من تنامي في الاتجاه نحو تعزيز دور الصناعة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الصيانة والإصلاح على إطالة عمر خدمة الآلات والمعدات وتقليل وقت التوقف عن العمل والتكاليف وبالتالي ضمان حُسن سير العمليات الإنتاجية داخل مختلف الصروح الصناعية، موجهًا بأهمية إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والعرض على سيادته، وأن يتم الحرص على نهو المشروعات وفقًا للمخططات الزمنية الموضوعة والحرص على الاستفادة المثلى للطاقات والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروعات المنوطة بها الشركة بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.

وحضر الافتتاح مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.