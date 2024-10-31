الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اختتام الدورة التدريبية المكثفة للجمارك النيجيرية في مصر

الجمارك
الجمارك

اختتمت اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها مصلحة الجمارك المصرية لـ 18 متدربًا من الجمارك النيجيرية. 

ختام دورة تدريبية مكثفة للجمارك النيجيرية

واستمرت الدورة أربعة أيام، شهدت خلالها نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل الجمركي إلى الزملاء النيجريين، وتعزيز قدراتهم في مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. 

وأضاف أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الشقيقة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاور الهامة، منها:

* مكافحة التهريب: حيث تم تقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة التهريب بكافة أنواعه.
* التفتيش الجمركي:تم تدريب المشاركين على أحدث أساليب التفتيش الجمركي والتعرف على المواد المخدرة والممنوعة.
* الإجراءات الجمركية: حيث تم شرح الإجراءات الجمركية المتبعة في مصر وتطبيقها على الواقع العملي من خلال زيارة ميدانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

وتهدف الدورة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
*  تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودولة نيجيريا في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
* بناء القدرات لدى الكوادر الجمركية النيجيرية وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الجمركي.
* تطوير الإجراءات الجمركية في نيجيريا بما يساهم في تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الدورة قدم السيد رئيس المصلحة درع مصلحة الجمارك للسادة الضيوف من الجمارك النيجيرية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمارك الجمارك المصرية مصلحة الجمارك المصرية الجمارك النيجيرية مكافحة التهريب

مواد متعلقة

الضرائب: استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتى هذا الموعد

مصلحة الجمارك تشارك مع نظيرتها بدولة نيجيريا تجربتها في التميز الحكومي

طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي

أحمد كجوك: تبادل الخبرات مع البحرين في تطوير السياسات المالية وتحفيز النمو الاقتصادي

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يلزم إجراء تعديلات تشريعية 

وزير المالية يختتم مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

الضرائب تكشف عن حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين

وزير المالية: مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة المخاطر الاقتصادية

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads