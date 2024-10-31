اختتام الدورة التدريبية المكثفة للجمارك النيجيرية في مصر

اختتمت اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها مصلحة الجمارك المصرية لـ 18 متدربًا من الجمارك النيجيرية.

ختام دورة تدريبية مكثفة للجمارك النيجيرية

واستمرت الدورة أربعة أيام، شهدت خلالها نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل الجمركي إلى الزملاء النيجريين، وتعزيز قدراتهم في مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الشقيقة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاور الهامة، منها:

* مكافحة التهريب: حيث تم تقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

* التفتيش الجمركي:تم تدريب المشاركين على أحدث أساليب التفتيش الجمركي والتعرف على المواد المخدرة والممنوعة.

* الإجراءات الجمركية: حيث تم شرح الإجراءات الجمركية المتبعة في مصر وتطبيقها على الواقع العملي من خلال زيارة ميدانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

وتهدف الدورة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

* تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودولة نيجيريا في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

* بناء القدرات لدى الكوادر الجمركية النيجيرية وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الجمركي.

* تطوير الإجراءات الجمركية في نيجيريا بما يساهم في تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الدورة قدم السيد رئيس المصلحة درع مصلحة الجمارك للسادة الضيوف من الجمارك النيجيرية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين في المستقبل.