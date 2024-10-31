تأييد حبس إعلامي رياضي عامين لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقي بتأييد حكم الحبس سنتين غيابيا على إعلامي رياضي شهير، لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

تأييد حبس إعلامي رياضي عامين

وكان دفاع مقدم الدعوى، وكيلا عن ابن عم الإعلامي، أقام الدعوى رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي؛ لاتهامه هو وأشقائه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

واتهم الإعلامي بعدم تسليم حصة ميراث موكله في التركة، المتمثلة في ريع واحدة من 3 محطات تزويد وقود بمنطقة الوراق بالجيزة، والبالغ قيمتها مليون و914 ألف جنيه.

وصدرت عدة أحكام جنائية بإدانة الإعلامي الرياضي؛ لعدم تسليمه الحصص الميراثية، والمتمثلة في محطات وقود وأراضي خاصة بالتركة.