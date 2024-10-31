وزير التموين: توفير الأمن الغذائي للمواطنين أولى اهتمامات الرئيس السيسي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بعملية توفير الأمن الغذائي للمواطنين وضبط أسعار السلع الرئيسية.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل بأقصى جهد؛ من أجل متابعة وضبط الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى حرصه على توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهو لب عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال استراتيجيتها الحالية.

وقال وزير التموين إن مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية هو ضمن أهداف واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير السلع وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذا السوق هو باكورة التعاون مع دولة إيطاليا الصديقة في هذا القطاع، وحضور وزير الزراعة الإيطالي مراسم الافتتاح يؤكد على قوة هذه العلاقات بين القاهرة وروما والعمل المشترك لتعزيزها.

وزير التموين يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لقاء ثنائي مع المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لبحث تعزيز التعاون المشترك وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والأردن، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بالبلدين، لافتًا إلى انفتاح الدولة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات مع دول الجوار، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.

ومن جانبه أشاد المهندس يعرب القضاة بنجاح التجربة المصرية في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالبلدين.