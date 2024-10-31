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أخبار مصر

عميد الدراسات العليا بالقاهرة: العملية التعليمية تواجه تحديات ضخمة

الدكتورة إيمان هريدي
الدكتورة إيمان هريدي
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أكدت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة أن العملية التعليمية تواجه تحديات ضخمة، وأن تلك التحديات قابلة للحل على أيدي أبناء مصر الذين يعلون قيمة العلم ويرفعون شعار العلم أولًا.

وشددت، خلال كلمة جامعة القاهرة التي ألقتها الدكتورة إيمان هريدي نيابة عن رئيس جامعة القاهرة في الملتقى التربوي السابع، على أهمية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وأشارت إلى أن التعليم هو أساس بناء الإنسان المصري فكريًّا وعلميًّا.

 وأكدت أن  النتائج التي توصل إليها الملتقى التربوي السابع جاءت بعد معاناة تحملها الدكتور المندوه الحسيني رئيس الملتقى، وأن تلك النتائج جاءت بعد شهور من العمل المتواصل.

 

وأوضحت أنه تم  رصد التحديات التي تواجه المعلمين في عملية التقييم،  ومن أجل هذا كان اختيار عنوان الملتقى موفق جدًّا لمناقشة التقييمات الدراسية التي أصبحت جزء من العملية التعليمية.

وأكدت أن التقييم ليس امتحانًا بل هى عبارة عن مؤشرات تعطي دلالات تربوية تستخدم في تقييم الطلاب ومستواهم التعليمي.
وتابعت الدكتورة إيمان هريدي: من هنا  أدعو إلى  ضرورة مناقشة التقييمات لكي أبني شخصية سوية  للطالب خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت " في نفس السياق، أنا فخورة بكوني عضو هيئة التدريس في جامعة القاهرة التي ارتفعت مرتبة تصنيفها على مستوى الجامعات في العالم بسبب المجهود الذي بذلته إدارة الجامعة وزملاء في مختلف الكليات." وفخورة أيضًا وأنا في مؤتمر وأنا أرى أبنائي من المعلمين الدارسين في درجات الماجستير والدكتورة في الكلية وهم معلمين  متميزين في مدارس مصر".

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الدكتور المندوه الحسيني الذكاء الاصطناعي المبادرة الرئاسية بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للتربية

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