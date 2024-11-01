بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″.

صادرات مصر من المانجو

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من المانجو لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023.

سعر المانجو فى سوق العبور

تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 40 جنيهًا

أصناف المانجو

وتتنوع أصناف المانجو كالتالى “ العويس -الزبدية - الفص- بلدى - دبشة- سنارة - بيض العجل -تومي - كنت - كيت - نعومى ”.