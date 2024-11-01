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اقتصاد

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المانجو , فيتو
المانجو , فيتو

 كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″.

صادرات مصر من المانجو

 وأشار التقرير إلى ارتفاع  صادرات مصر من المانجو لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023. 

 

سعر المانجو فى سوق العبور 

أصناف المانجو 

 وتتنوع أصناف المانجو كالتالى “ العويس -الزبدية - الفص- بلدى - دبشة- سنارة - بيض العجل -تومي  - كنت - كيت - نعومى ”.

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