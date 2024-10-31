الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يهنئ تبون بذكرى الثورة الجزائرية وأردوغان بالعيد القومي لتركيا

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجزائر.فيتو
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة، إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


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