الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال المتابعة

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم مركزي الصف وأطفيح بعدد ٤٢ قرية وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في المشروعات. 
 

وأكد عادل النجار أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى والنجوع.
 

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين.
 

واطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على الموقف العام ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددها ٨٩١ مشروعا. 
 

وضمت المشروعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع موقف "محطات رفع الصرف الصحي - محطات معالجة الصرف الصحي - شبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد - محطات مياه الشرب - شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب - الكهرباء - الغاز الطبيعي - الألياف الضوئية - الوحدات الصحية - مشروعات التضامن - المجمعات الحكومية - مراكز الشباب - مشاريع التعليم - العمارات السكنية - الأسواق والمواقف - الطرق الرئيسية والداخلية - الترع والمصارف - أبراج المحمول ".
 

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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