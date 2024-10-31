تداول 18 ألف طن بضائع و1029 شاحنة في موانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ( 9 ) سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و(1029) شاحنة و(110) سيارة.
وشملت حركة الواردات (7500) طن بضائع و(512) شاحنة و(87) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10500) طن بضائع و(517) شاحنة و(23) سيارة.
معدل تداول الحاويات
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين امل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.
فيما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1785 راكب.
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