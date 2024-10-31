المصري الديمقراطي: شروط صندوق النقد لن تتغير ويجب التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي

أكد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، نائب رئيس الحزب، أن مصر لا يمكنها في الوقت الحالي مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

خروج مصر من صندوق النقد الدولى أمر صعب

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الصندوق يطالب دائما بتغيير خريطة الدعم برفعه وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ، وبالتالي لا يمكن لمصر أن تخرج من الصندوق في ظل الظروف الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا ولبنان وفلسطين واليمن، وبالتالي لا يمكن الخروج من الصندوق.

وتابع: الاتجاه لإصدار سندات وأذون خزانة جديدة أمر صعب بالتوقيت الحالي، وبالتالي فإنه يجب إنهاء الشراكة مع صندوق النقد مرحليا، لعدم تأثر الفقراء ومحدودي الدخل.

صندوق النقد لا يضع روشتة للإصلاح الاقتصادى

وأضاف: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يهتمان بالإصلاح الاقتصادي ولكنهم يهتمون بالتفاصيل الأخرى مثل المالية العامة، كما أن صندوق النقد لا يضع روشتة للإصلاح الاقتصادى، لأن هذا يجب أن يكون نابعا من الداخل المصري.

مطلوب من الدولة التواجد في القطاعات الإنتاجية

وواصل حديثه: مطلوب من الدولة التواجد في القطاعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للدخل القومي والحماية الاجتماعية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن، مضيفا أن هناك عددا من المشروعات خلال الفترة الأخيرة منها صفقة رأس الحكمة سيكون لها دور أساسي من خلال استبدال الديون باستثمارات، وهذا الأمر أدى إلى خفض نسبة الديون الخارجية من 168 مليار إلى 158 مليار.

ضرورة التحول إلى الاقتصاد التنموى

وتابع: لدينا مشروعات كبرى للاستثمارات نريد أن تزداد في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الرسوم والضرائب إلى الاقتصاد التنموي القائم على الصناعات الزراعية والصناعية والقطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.