الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

رئيس الوزراء يشارك باحتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية (بث مباشر)

احتفالية يوم المدن
احتفالية يوم المدن العالمي

 وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحضور  فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.

 ويأتي ذلك ضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية يشارك بها وفود دولية ومحلية، والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة.

 

وتعكس إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية الذي ينطلق تحت شعار "صناع التغير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، المكانة العالمية للمدينة وما تحمله من إرث ثقافي وحضري تاريخي، وتجربتها الحديثة في التنمية الشاملة وتنفيذها العديد من المشروعات الحضرية الكبرى التي غيرت من واجهتها على كل المستويات العمرانية والخدمية والمجتمعية بدعم من القيادة السياسية، إذ تم تطوير المدينة بما يتماشى مع المخططات الإستراتيجية لتكون مدينة مستدامة حتى عام 2032 ولتكون جاهزة لاستقبال هذا النوع من الفعاليات العالمية الكبرى.

وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي- ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة- في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، تعبيرا عن دور مصر الريادي والإستراتيجي علي المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والسلام.

 

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مكتبة الاسكندرية رئيس الوزراء

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