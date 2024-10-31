الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الضرائب: استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتى هذا الموعد

الضرائب
الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، حتى الساعة التاسعة مساء وذلك للتيسير وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المتداخلة التي ينتهي أجلها القانوني في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

الرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية

 الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

 

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية

مواد متعلقة

مصلحة الجمارك تشارك مع نظيرتها بدولة نيجيريا تجربتها في التميز الحكومي

طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي

أحمد كجوك: تبادل الخبرات مع البحرين في تطوير السياسات المالية وتحفيز النمو الاقتصادي

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يلزم إجراء تعديلات تشريعية 

وزير المالية يختتم مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

الضرائب تكشف عن حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين

وزير المالية: مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة المخاطر الاقتصادية

ما هي ضريبة التصرفات على العقارات؟

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads