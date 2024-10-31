عجائب أفريقيا، حارس مازيمبي الكونغولي يتحول لمهاجم ويسجل هدفين

أصبح النيجيري سليمان شعيبو، حارس مرمى مازيمبي الكونغولي حديث الساعة، بعدما تحول إلى مهاجم مع فريقه في الدوري المحلي وتألق وتمكن من التسجيل.

ففي ظل معاناة مازيمبي من إيقاف القيد لم يتمكن من التعاقد مع مهاجم جديد للفريق بعد رحيل المهاجم الأساسي فيلي تراوري، قام الجهاز الفني للفريق بالاستعانة بجهود شعيبو في مركز المهاجم، خلال مباراته أمام يو إس باندا بالدوري الكونغولي.

حارس مازيمبي الكونغولي يتحول لمهاجم ويسجل هدفين

ورغم تواجد شعيبو في المباراة من على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك في الدقيقة 67 وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تفوق مازيمبي بهدف دون رد.

ونجح لشعيبو في تسجيل هدفين بعد نزوله بدقائق قليلة، وقاد فريقه لفوز كبير 3-0، وكلل مجهوده بحصوله على جائزة رجل المباراة.