احتفالات مطرانية دشنا بعيد تجليس الأنبا تكلا (صور)

احتفلت إيبارشية دشنا، التابعة لشمال محافظة قنا، خلال هذا الأسبوع بالعيد الثالث والثلاثين لتجليس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها وتأسيس الإيبارشية.

وأقيمت احتفالات اشترك فيها مجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية والمكرسين والمكرسات والخدام والخادمات ولجان الكنائس وكل شعب الإيبارشية، وتميز الاحتفال المبهج بكلمات المحبة والتهنئة والشكر لأنبا تكلا على رعايته لشعب الإيبارشية.

فقرات حفل التجليس

وقدمت فقرات من الالحان للشمامسة والترانيم للكورال من أكثر من كنيسة وفقرات للمسرح الكنسي من مختلف المراحل بالتربية الكنيسة وفقرات من الميديا التي تعرض إنجازات كبيرة لسيدنا في كل مكان بالايبارشية، وقدمت الهدايا والصور التذكارية.

كما ألقى الأنبا تكلا، كلمة عبر فيها عن سعادته وشكره لله على دوام محبة شعب الكنيسة وأبناء دشنا وتوابعها من مختلف الطوائف.