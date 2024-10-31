في ذكراه السادسة، محطات في حياة الإذاعي حمدي قنديل

حمدى قنديل، مذيع لامع وإعلامي استثنائي، له طلة متميزة وصوت رخيم وخلق رفيع، اشتهر بالدفاع عن الحقوق والحريات والمبادئ القومية، اصطدم بالسياسة من خلال برامج متعددة وكانت النتيجة إيقاف برامجه، ومن أشهر برامجه قلم رصاص، ورئيس التحرير. تزوج من الفنانة نجلاء فتحى، ورحل في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر 2018.

انتقد الإعلامي حمدي قنديل في بداياته وهو طالب بالمرحلة الثانوية الملك فاروق؛ حين كتب في جريدة الإخلاص يهاجم إنفاق الملك آلاف الجنيهات على إنشاء يخت المحروسة من أجل رحلاته الخاصة.

من الطب إلى العلم والصحافة تكسب

ولد حمدي قنديل عام 1936، والتحق بكلية الطب وأسس مجلة الكلية التي صودرت بسبب مقال كتبه انتقد فيه لوائح الجامعة وأساتذتها، وبعد السنة الثانية مرض والده فترك الطب ليلتحق بكلية علوم الإسكندرية قسم جيولوجيا، ثم تركها والتحق بقسم الصحافة فى آخر دفعاته بكلية الآداب، وبدعوة من الكاتب مصطفى أمين اتجه للكتابة بمجلة آخر ساعة فى باب الرد على رسائل القراء مقابل 15 جنيهًَا شهريا، ثم حصل على دبلوم الصحافة من معهد برلين، وكتب بعدها في المجلة التي أصدرتها الثورة " التحرير ".

حمدى قنديل صحفيا

انتقل حمدى قنديل إلى العمل بالتليفزيون المصرى عام 1961 بتقديم برنامج اقوال الصحف ثم نشرة أخبار التاسعة مساء واستمر حمدى قنديل فيه ثماني سنوات ثم عين مديرا للإذاعات العربية عام 1971، وتخصص فى الإعلام الدولي بمنظمة اليونسكو، عمل بعدها فى قناة ام بى سي، وايه آر تي، ثم عاد إلى مصر ليقدم برنامج " رئيس التحرير " وبسبب تعنت الرقابة معه سافر إلى دبي لتقديم برنامج " قلم رصاص " وبسبب انتقاده للحكومات العربية وتخليها عن القضية الفلسطينية الغى البرنامج.

تأسيس جمعية التغيير

كان حمدى قنديل صاحب سبق صحفي في إجراء حوارات مع الإخوان في السجن الحربي، وأذيع عدد منها على التليفزيون، وهي لقاءات تحدثت عنها العديد من المذكرات الشخصية لقيادات الإخوان، ووصفها الإعلامي الراحل بالأكاذيب، رغم اعترافه بارتكابه خطأ مهني وأخلاقي باستجوابهم وهم في السجون، واعتذر عن ذلك علنًا.

في تلفزيون دبي، حاور قنديل في برنامج " قلم رصاص" عددًا من زعمائهم، بينهم مهدى عاكف، ومحمد حبيب الذي استضافه في الإمارات، قبل خروجه على الجماعة، وعند عودة قنديل إلى مصر في 2009، شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير، ودوَّن شهادته على مشاركة الإخوان في الجمعية.

الاذاعى حمدى قنديل

أنهى الاعلامى حمدى قنديل رأيه فى حكم الاخوان حين قال: "لا تصالح وهذا يكفى.. شهادة إبراء ذمة " في شهادة كتبها بمقال له قبل سقوط حكم الإخوان، وقال: إن الجماعة ليس لها عهد، هي برأيه جماعة مراوغة، مناورة، لا تبتغى سوى صالحها، وحديثها عن عملها لصالح مصر مجرد أكاذيب.

عشت مرتين سيرة ذاتية

أوجز الاذاعى حمدى قنديل سيرته الذاتية فى كتاب بعنوان "عشت مرتين " يحكي فيه مشواره مع التليفزيون والصحافة وقصة زواجه من الفنانة نجلاء فتحي، التي تعرف عليها من خلال إجراء حوار للتليفزيون المغرب أثناء مهرجان القاهرة السينمائي فوقع الحب وتم الزواج عام 1992 واستمر حتى رحل فى مثل هذا اليوم 31 اكتوبر 2018 .