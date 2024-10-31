المتهمة بقتل اختها وابنها في السلام تمثل الجريمة

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية المتهمة بقتل شقيقتها وابنها وأشعلت النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.



وتبين من المناظرة أن الجثتين بهما جروح طعنية ذبحية بالرقبة وغائرة وحروق شديدة بالجسد وانتفاخ في الجسد وأن الوفاة حدثت منذ أكثر من يومين.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث.