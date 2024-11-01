الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اختيار ريان كرانستون وليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF

أبطال فيلم LONE WOLF،
أبطال فيلم LONE WOLF، فيتو

 بريان كرانستون، كشفت تقارير صحفية، أنه وقع الاختيار على كل من الممثل الشهير، بريان كرانستون، والممثلة المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF.

تفاصيل فيلم LONE WOLF

فيلم LONE WOLF، ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والأكشن، وتدور أحداثه حول طبيب بيطري مضطرب نفسيًّا، ويعاني من الإدمان، يتم تجنيده من قبل أحد الأثرياء، لتنفيذ مؤامرة حكومية سرية، وهي التخلص من رجل سياسي رفيع المستوى.

مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine

تايلور سويفت تتبرع بـ 5 ملايين دولار لمواجهة إعصار ميلتون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم LONE WOLF LONE WOLF تفاصيل فيلم LONE WOLF مشاهدة LONE WOLF ابطال LONE WOLF

مواد متعلقة

محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين

بعد صراع مع نتفليكس، Warner Bros تحصل على حقوق عرض فيلم Wuthering Heights

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال

رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان

عباس شراقي يكشف مفاجأة عن حصة مصر المحبوسة في سد النهضة

محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

منوعات

المزيد

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجمعة 1 نوفمبر 2024.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي اليوم الجمعة 1 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads