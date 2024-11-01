اختيار ريان كرانستون وليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF

بريان كرانستون، كشفت تقارير صحفية، أنه وقع الاختيار على كل من الممثل الشهير، بريان كرانستون، والممثلة المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF.

تفاصيل فيلم LONE WOLF

فيلم LONE WOLF، ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والأكشن، وتدور أحداثه حول طبيب بيطري مضطرب نفسيًّا، ويعاني من الإدمان، يتم تجنيده من قبل أحد الأثرياء، لتنفيذ مؤامرة حكومية سرية، وهي التخلص من رجل سياسي رفيع المستوى.