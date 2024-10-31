الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

حقيقة إقالة عبد الواحد السيد من إدارة الكرة بالزمالك

عبد الواحد السيد،
عبد الواحد السيد، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود نية لإقالة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، بسبب الأحداث التي وقعت في الإمارات.

وقال المصدر: هذا الكلام غير صحيح بالمرة ومن العيب أن يطلق مروجو الإشاعات مثل هذا الأمر، الكابتن عبد الواحد السيد واللاعبون عادوا بالأمس، ولا يوجد ما يستدعي لإطلاق هذه الشائعات، عبد الواحد السيد مستمر في منصبه. 

التشكيل المبدئي لمواجهة البنك الأهلي

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ملامح التشكيل المبدئي لمواجهة البنك الأهلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق مكونا من:

حراسة المرمى: محمد عواد 
خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد فتوح وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة في معسكر الفريق.

ومن المقرر أن تكون الجلسة بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء وطريقة اللعب ونقاط قوة وضعف الخصم.

ويعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن يكون إعلان القائمة عقب مران الفريق اليوم ثم ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة غياب دونجا ومصطفي شلبي لعدم جاهزيتهما الفنية بعد الإفراج عنهما في الإمارات بالأمس وعودتهما للقاهرة.

كما ستشهد القائمة غياب محمد عبدالشافي لاستمرار تأهيله، وأيضًا سيدي ندياي لاستمرار تأهيليه من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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