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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك, فيتو
لاعبو الزمالك, فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولي لبطولة الدوري

ومن المنتظر أن يكون المران خفيفا كي لا يتعرض اللاعبين للإرهاق قبل لقاء الغد أمام البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء غد الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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