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رياضة

ديربي جدة، بنزيما ومحرز يقودان التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والأهلي

بنزيما ومحرز
بنزيما ومحرز

 يلتقي الأهلي والاتحاد مساء اليوم الخميس في ديربي جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وتقام مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي على أرضية استاد الملك عبد الله الدولي، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن.

 

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الأهلي في الدوري السعودي 

 في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي- سعد آل موسى- عبدالإله العمري- مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- حسام عوار.

خط الهجوم: كريم بنزيما- ستيفن بيرجوين- موسى ديابي.

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: سعد بلعيد- روجر إيبانز- ميريح ديمرال – على مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – جابري فيجا- على الأسمري.

خط الهجوم: فراس البريكان- إيفان توني- رياض محرز.

 

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الخميس  في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد  ضد الأهلي عبر قناة ssc hd.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من الفوز في 7 لقاءات والسقوط في هزيمة وحيدة دون أي تعادلات.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة ولديه في رصيده 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات وتلقى 3 هزائم والتعادل بمباراتين.

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم وهو منتشيًا بالتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تخطي عقبة الجندل في دور الـ16 بثنائية نظيفة.


ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بالإحصائيات فإن القيمة السوقية للناديين قبل خوضهما المباراة المرتقبة،  تظهر تفوق الأهلي على الاتحاد بـ5.8 ملايين يورو.


وقدرت قيمة إجمالي لاعبي الأهلي بـ177.45 مليون يورو، فيما وصل مجموع كتيبة الاتحاد لـ 171.58 مليون يورو.

ويعتبر اللاعب الفرنسي موسى ديابي الذي ينشط ضمن صفوف الاتحاد، أغلى لاعب في الفريقين إذ تقدر قيمته بـ55 مليونًا، ويأتي خلفه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بواقع 50 مليونًا.

واعتلت 5 أسماء قائمة الأكثر من حيث القيمة السوقية، في مقدمتهم توني ومن بعده الإسباني جابري فيجا بقيمة 25 مليونًا، ثم البرازيلي روجر إيبانيز بـ20 مليون، ومن بعدهم الإيفواري فرانك كيسيه بقيمة قدرها 18 مليونًا، وآخر القائمة اللاعب التركي ميريح ديمرال بـ16 مليون يورو.


يذكر أن فريق الأهلي يضم بين صفوفه نجمي  الدوري الإنجليزي السابقين رياض محرز جناح مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وعلى الجانب الآخر يتصدر موسى ديابي قائمة الأعلى سوقيًا بـ50 مليون يورو، ويأتي بعده البرازيلي فابينيو بقيمة 25 مليونًا، وثالثًا الهولندي ستيفن بيرجوين بـ18 مليون يورو، كما تتساوى قيمة كل من الفرنسي كريم بنزيما والصربي رايكوفيتش والجزائري حسام عوار بالقيمة السوقية 10 ملايين يورو لكل منهم.

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