حجز عامل بتهمة التحرش بفتاة سودانية بالشيخ زايد
قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجز مكوجي ٢٤ ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالتحرش بسيدة سودانية أمام شقتها في كومبوند شهير بالشيخ زايد.
وألقت قوات أمن الجيزة القبض على عامل مغسلة متهم بالتحرش بفتاة سودانية بدائرة قسم الشيخ زايد.
وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودها في جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة من خلال فريق بحث تم تشكيله للتأكد من حقيقة الواقعة.
وكان قسم أول الشيخ زايد تلقى بلاغا من فتاة تحمل الجنسية السودانية تتهم عامل في مغسلة ملابس بالتحرش بها واحتضانها على باب شقتها بالشيخ زايد.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتبين أن المتهم يعمل في مغسلة ملابس وذهب إلى شقة المجني عليها لإعطائها الملابس وتحرش بها على باب الشقة وجرى القبض عليه.
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