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رياضة

الدوري الإسباني، تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الإعصار

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالليجا لهذا الموسم 2024/2025، وذلك بسبب إعصار دانا.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله عن تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد بسبب الإعصار الذي ضرب المقاطعة، ولم يتحدد حتى الآن موعد المباراة.

كما أنه تم تأجيل أيضًا مباراة فياريال ورايو فاييكانو بسبب تأثر المقاطعة الإعصار القوي الذي ضربهم صباح الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

وتسبب الإعصار في حدوث فيضانات أدى إلى وقوع عديد الضحايات، بالإضافة إلى إغلاق الطرق وتعليق رحلات السكك الحديدية.

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