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مسلسل تيتا زوزو الحلقة الأخيرة، زوزو تحصل على البراءة وتتخلى عن رشدي

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

 دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 30 وهي الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي حظى بنسبة مشاهدة عالية طوال وقت عرضه حول رشدي الذي يكتشف قدرته على لمس وتحريك الأشياء، كما يكتشف أيضًا بأنه قادر على البكاء حيث نزلت من عينه دمعة واضحة.

وخلال الحلقة تذهب ديجا مع والدتها إلى “السيشن” النهائية في “الكورس” والذي سيتم من خلالها إعلان المشروعات التي ربحت، وبينما لم تكن تظن أنها ستنجح، وجدت مشروعها من بين المشروعات الثلاثة الناجحة، ويحرص مصطفى على متابعتها عن بعد.

ويصلح سيف كل ما سبق وأفسده، فيعفو عنه مديره لتاريخه المملوء بالإنجازات، بينما يتقرب من جديد من زوجته، وينجح في مساندة ابنته في الأزمة التي تمر بها حيث يتم اتهامها بالنصب بعد ترويجها لمنتجات وهمية دون علمها، ويحتوي سيف ياسمين لأول مرة ويتعامل مع الموقف بهدوء، بينما يعتذر لابنه عمر ويكشف له أنه كان هو ذو الرأي الصائب خاصة أن أغنيته هو ونورا حققت نجاحًا كبيرًا.

وتكمل الأوراق التي نجح رشدي في جمعها في تغيير مسار القضية لصالح زوزو مع اعترافات أحمد، وبالفعل تحصل على البراءة بينما يتم حبس مجدي.

وحينما تعود زوزو للمنزل تجتمع حولها عائلتها، كما تأتي ريم لتبارك لها على برائتها وتعترف لخالد بحبها بينما يعرض هو عليها الزواج، وحينما تنفرد زوزو برشدي يكشف لها قدراته الجديدة فتتخوف منه زوزو خاصة أنه لمس يدها وشعرت به، وبدأت تستشعر خطورة الوضع والتطور الذي أصبح عليه رشدي فقررت التخلي عنه كليًا لتصب كل تركيزها على عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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