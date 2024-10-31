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حوادث

اليوم، ثاني جلسات استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

تنظر محكمة مستأنف التجمع، اليوم الخميس، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

والجلسة السابقة قررت محكمة مستأنف التجمع الخامس المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه، بتهمة قتل 3 سيدات لجلسة اليوم 31 أكتوبر، لاستدعاء الأطباء الشرعيين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حكمها على سفاح التجمع، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

 

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

 

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

 

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